ВК «Кузбасс» взял реванш у «Динамо-ЛО» за поражение в первом круге

Как и в 14-м туре регулярного чемпионата, играть пришлось пять сетов.

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В предпоследнем 29-ом туре регулярного чемпионата мужской волейбольной Суперлиги кемеровский «Кузбасс» на своей площадке принимал «Динамо» из Ленинградской области. Команда Александра Климкина занимала девятую строчку в турнирной таблице с равным количеством побед и поражений – по 14. Сибиряки с 15 выигранными матчами были на шестой строчке.

К матчу в Кемерово клуб из Соснового бора подошёл с серией из двух поражений: в 28-м туре «Динамо-ЛО» на выезде в пяти партиях уступило «Факелу», а в прошлом туре неожиданно потерпело «сухое» поражение от АСК. Кемеровский клуб прошлый тур проводил в Туле, где встречался с «Белогорьем», победная серия которого составляла 12 матчей. Прервать её «Кузбасс» не смог: потерпел поражение со счётом 1:3.

Под занавес регулярки обе команды испытывают кадровые проблемы: у «Кузбасса» по-прежнему отсутствует основной связующий Егор Кречетов, у динамовцев проблемы были серьёзнее: сразу два нападающих отправились в лазарет – капитан Денис Бирюков и болгарин Тодор Скримов. Привычная вариативность игры и схема в три доигровщика, к которой часто прибегал Климкин в этом сезоне, теперь явно оказалась под вопросом.

В этой встрече кемеровским волейболистам удалось взять реванш за поражение в 14-м туре. И всё пошло по такому же сценарию, как и в Сосновом бору: хозяева прекрасно начали матч, повели в счёте 2:0, однако затем позволили сопернику и своим ошибкам довести перевести игру в пятый сет, где уже и определился победитель. «Кузбасс» хоть и ошибался больше (43:37), но переиграл гостей в атаке (53% против 49%) и на блоке (12:8). А вот на подаче обе команды были одинаково хороши – по 10 эйсов.

Начало за «Кузбассом»

С первых минут встречи у кемеровчан на площадке появились легионеры, которых не хватило в матче против белгородских «львов»: Аспарух Аспарухов и Душан Петкович. Последний как раз стал самым результативным игроком и главным героем пятой партии. Но это мы уже забегаем вперёд.

Дебют первого сета остался за хозяевами: два эйса Аспарухова зажгли на табло 7:4 и заставили главного тренера «Динамо-ЛО» взять первый перерыв. В первой партии команды и не думали раскачиваться: сразу принялись раздавать красоту на подаче (четыре очка у «Кузбасса», три – у «Динамо-ЛО»). Назар Литвиненко, размявшись сначала результативной атакой, следом оформил красивый эйс и сравнял счёт. У «Кузбасса» включился Петкович, а надёжный блок остановил нападение гостей. В итоге образовался отличный задел в пять мячей. Однако «Динамо-ЛО» в концовке выровняло игру – 20:20. Но «Кузбасс» концовку вырвал: прошла скидка и подача от Слави Костадинова, организованный блок хозяев на Литвиненко позволил забрать партию – 25:22.

Начало второго игрового отрезка забрали динамовцы – 8:6. Сосновоборцы вели практически до самой концовки: у гостей результативно отрабатывал в нападении Литвиненко, а хозяева напротив с трудом находили чем ответить сопернику – 13:17. Но стоило Ивовичу допустить ошибку, а Роману Пакшину забить, как кемеровчане приободрились и сравняли счёт. Затем Петкович своей скидкой нашёл пустое место на стороне противника, а Черейский блоком упрочил преимущество «Кузбасса» – 21:19. Литвиненко, как и в первой партии, помогал «Динамо» цепляться за непростую концовку партии. Но Пакшин забил важный мяч для своей команды – 25:23.

«Динамо-ЛО» сравняло игру

Третий сет у хозяев совсем не получился. А гости не только не опустили руки после двух проигранных партий, но и вернулись в игру с новыми силами – 25:18 в третьем сете. Всё началось с классных подач Шенкеля и Тюшкевича, три из которых были на вылет, динамовцы со старта прилично оторвались от соперника – 10:3. У хозяев вместо Пакшина вышел Александр Маркин, а пасовать стал Семён Томм. Но замены никак не повлияли на рисунок игры и после очередной атаки Литвиненко на табло горело 19:14. «Кузбассу» так и не получилось изменить ход игры. «Динамо-ЛО» уверенно завершило партию.

Равное начало четвёртого сета (7:7) сменилось лидерством гостей: несколько результативных атак в центре провёл Колинковский. Динамовцы опять подключили свою подачу: сначала Марко Ивович подал на вылет, а после эйса от Литвиненко «Кузбасс» взял перерыв – 14:17. Диагональный гостей своими роскошными ударами держал преимущество в три мяча для своей команды. А затем и вовсе поставил точку, переведя игру в пятый сет – 25:20

Партия Петковича

Старт укороченной партии остался за хозяевами – 4:2. Затем Петкович смог найти руки блокирующих, отыгравшись по ним (6:3). А после отправился мучить сосновоборцев своей пушечной подачей – три на вылет! И счёт стал катастрофическим для гостей – 10:3. «Динамо-ЛО» было бессильно переломить партию в свою пользу. В концовке у «Кузбасса» даже связующий набирал очки на сетке, а поставил точку удар Аспарухова – 15:7. Самым результативным игроком у «Кузбасса» стал Петкович, на счету которого 27 очков. У динамовцев отличился Назар Литвиненко – 26 очков.

Кемеровчане были близки к тому, чтобы подняться на пятую строчку, но победа питерского «Зенита» над «Енисеем» в трёх сетах оставила «Кузбасс» на прежней шестой позиции. В заключительном туре именно за это место придётся побороться с новоуренгойским «Факелом».

«Динамо-ЛО» – на девятом месте. Матч последнего тура с «Уралом» покажет, останутся ли сосновоборцы на нём или уступят его «Шахтёру».