Волейболистки московского «Динамо» победили «Спарту» в матче Суперлиги

Московское «Динамо» одержало победу над нижегородской «Спартой» в матче 25‑го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.

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Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3–0 (25:16, 25:17, 25:20) в пользу гостей.

Московская команда с 67 очками лидирует в турнирной таблице Суперлиги, «Спарта» (17) идет на 12‑м месте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 25‑ГО ТУРА:

«Минчанка» — «Протон» — 0–3

«Заречье‑Одинцово» — «Локомотив» — 0–3

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо‑Ак Барс» 0–3

«Уралочка‑НТМК» — «Атом‑Курск» — 3–2