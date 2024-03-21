Волейболисты «Енисея» обыграли «Шахтер» в первом матче плей-офф Суперлиги

Сегодня, 21 марта, стартовали матчи плей-офф мужской Суперлиги. Красноярский «Енисей» в первой встрече 1/8 финала победил «Шахтёр» из Солигорска.

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Матч проходил в Красноярске и закончился со счётом 3:1 (25:22, 25:22, 16:25, 25:23) в пользу хозяев площадки. Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет с новосибирским «Локомотивом».

Четыре лучшие команды регулярного чемпионата напрямую вышли в четвертьфиналы. В их число вошли «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье» и московское «Динамо». Остальные восемь команд, занявшие места с пятого по 12-е, сыграют дополнительный раунд плей-офф.

По итогам предварительного этапа образовались следующие пары:

«Зенит-СПб» — «Газпром-Югра»;

«Кузбасс» — «Нова»;

«Факел» — «Динамо-ЛО»;

«Шахтёр» — «Енисей».

Команды выявят победителя в серии до двух побед с возможным «золотым» сетом.