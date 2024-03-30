«Динамо» победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала мужской Суперлиги

Сегодня, 30 марта, состоялся первый матч 1/4 финала мужской Суперлиги, в котором встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Динамо» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0 (32:30, 25:20, 25:20).

Второй матч четвертьфинальной серии Суперлиги пройдёт в среду, 3 апреля, на стадионе «Академия волейбола» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии проходят до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.

Ранее волейбольный клуб «Факел» обыграл новосибирский «Локомотив» в первом матче серии 1/4 финала чемпионата России со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:22).