Волейболисты «Динамо‑ЛО» победили солигорский «Шахтер» в матче чемпионата России

Волейболисты «Динамо‑ЛО» на выезде оказались сильнее солигорского «Шахтера» в матче турнира за 9–12 место чемпионата России.

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Встреча завершилась со счетом 3–1 (25:14, 25:17, 24:26, 26:24).

«Бело‑голубые» набрали 51 очко и поднялись на девятое место, «Шахтер» с 49 баллами идет на 10‑й строчке.

В другой игру «Газпром‑Югра» победила «Нову» (3–2).

В матчах за сохранение места в Суперлиге нижегородский АСК победил нижневартовскую «Югру‑Самотлор» (3–0), а оренбургский «Нефтяник» оказался сильнее уфимского «Урала» (3–2).

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