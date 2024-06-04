ДНР ратифицировала соглашение о содружестве "Донбасс"

В данный момент приоритетом для специалиста является работа в Мир РПЛ либо в иностранных чемпионатах. Он готов подождать ради хорошего предложения.

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича лишилась шансов на сохранение места в Мир РПЛ и напрямую вылетела в Мелбет Первую лигу спустя год после выхода в высший дивизион.

Также калининградский клуб вышел в финал Фонбет Кубка России, где уступил «Зениту» (1:2).