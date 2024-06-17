Бразильские волейболистки переписали историю Лиги наций

12 матчей – 12 побед. Ясно, кто фаворит Олимпиады в Париже?

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В воскресенье, 16 июня, в женской Лиге наций были сыграны заключительные матчи предварительного этапа. По его итогам определились не только восемь команд, которые продолжат борьбу за трофей, но и все сборные, которые примут участие в волейбольном турнире на Олимпийских играх в Париже.

Кто удивил, а кто разочаровал? Разбираемся!

Непобедимая Бразилия

Женская сборная Бразилии идеально проводит лето 2024-го. В рамках третьей недели бразильянки расправились со сборными Польши, Германии, Болгарии и Турции. Южноамериканки стали первой в истории Лиги наций командой, прошедшей групповой этап без поражений, и, конечно, заняли первое место. Приятным бонусом стал подъём на первое место в мировом рейтинге.

Ключевым для Бразилии был матч с Польшей. Обе сборные подходили к старту третьего этапа без поражений, и кто-то должен был познать его горечь. Бразильянки уступили первый сет, но легко выиграли три последующих — 3:1 (22:25, 25:17, 25:17 и 25:16). Огромный вклад в успех своей команды внесла капитан Габи (24 очка), помогла ей Жулия Бергманн (17 очков).

Все права на видео принадлежат Volleyball Nations League. Посмотреть его можно на официальном Youtube-канале организации.

Победы над девушками из Германии и Болгарии были делом техники, да и турчанки не смогли оказать серьёзного сопротивления — 14:25, 14:25, 19:25. Впрочем, такой результат можно оправдать тем, что действующие чемпионки Лиги наций уже прошли в плей-офф и позволили себе расслабиться.

Американки воспользовались шансом

В связи с тем, что сборная Таиланда на правах команды-хозяйки финальных матчей Лиги наций по умолчанию выходила в четвертьфинал, несмотря на 13-е место в таблице, последним проходным местом для гостей было седьмое.

И за это место развернулась красивая борьба, в которой участвовали сборные США, Нидерландов и Канады. Мог бы быть где-то в районе седьмой строчки и Китай, но китаянки ударно провели третью неделю. Даже несмотря на то что тренерский штаб периодически оставлял Чжу Тин на скамейке, команда выиграла четыре матча подряд и спокойно стала четвёртой в таблице.

Ключевыми в битве за седьмое место стали матчи США – Нидерланды (3:0) и Нидерланды – Канада (3:0). Если бы канадки смогли обыграть нидерландок, то по количеству побед обошли бы американок и просочились в плей-офф. Но «звёздно-полосатые» получили шанс и сполна им воспользовались.

В итоге в плей-офф, помимо Таиланда, вышли следующие семь команд: Бразилия, Италия, Польша, Китай, Япония, Турция и США.

Кто с кем сыграет в четвертьфинале?

Четвертьфинальные матчи женской Лиги наций состоятся уже 20 июня.

Пары сформированы следующим образом:

Китай – Япония (20 июня)

Таиланд – Бразилия (20 июня)

Италия – США (21 июня)

Польша – Турция (21 июня).

Полуфинальные матчи состоятся 22 июня. Бразильянки не должны испытать никаких проблем в матче с хозяйками площадки, а потому в полуфинале, скорее всего, сыграют с представительницами Поднебесной, набравшими хороший ход и имеющими все шансы сдвинуть с дороги японок.

А третий и четвёртый четвертьфиналы, вероятно, получатся более напряжёнными и непредсказуемыми. Любая из четвёрки команд может стать финалистом.

Итоги отбора на Олимпийские игры – 2024

По итогам предварительного этапа Лиги наций был сформирован мировой рейтинг, определяющий состав участников олимпийского турнира.

Серьёзная интрига была одна: кто займёт последнее проходное место по рейтингу — Нидерланды или Канада? Ответ на этот вопрос во многом дал очный матч, который выиграли нидерландки. Они оказались выше и заскочили в последний вагон уходящего в Париж олимпийского поезда.