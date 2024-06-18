Доигровщица Екатерина Пипунырова перешла в «Локомотив»

Доигровщица Екатерина Пипунырова будет выступать за калининградский женский волейбольный клуб «Локомотив». Соответствующая информация появилась в социальных сетях клуба.

© ЖВК "Динамо"

«Катя, добро пожаловать!» — говорится в сообщении клуба.



Ранее Екатерина Пипунырова играла за краснодарское и московское «Динамо». Она чемпионка России и двукратная обладательница Кубка страны. В составе молодёжной сборной — призёр чемпионатов мира и Европы. В 2021 году дебютировала в составе национальной команды России в Лиге наций.

Ранее стало известно, что заслуженный тренер России, бывший наставник мужского волейбольного клуба «Урал» (Уфа) Андрей Воронков возглавил калининградский «Локомотив», выступающий в женской PARI Суперлиге.