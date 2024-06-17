Мужская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу

Мужская сборная Украины по волейболу стала победителем Золотой Евролиги. В финальном матче украинцы обыграли команду Хорватии со счётом 3:1 (23:25, 25:19, 28:26, 25:19).

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Бронзу завоевали волейболисты из Чехии, в матче за третье место обыгравшие в пятисетовом поединке сборную Эстонии — 3:2 (20:25, 25:22, 31:33, 27:25, 15:12).

По итогам Евролиги Украине и Хорватии предстоит сыграть в Кубке претендентов за право выступить в Лиге наций в следующем сезоне. Турнир, в котором выступят восемь сборных, пройдёт с с 4 по 7 июля 2024 года в Китае. Кроме Украины и Хорватии в соревнованиях примут участие волейболисты Китая (страна — организатор), Египта, Чили, Бельгии (все — по рейтингу континентальных федераций), Катара (чемпионы азиатского Кубка вызова — 2024) и победители чемпионата стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна сборная Мексики.