Связующий «Нефтяника» перешел в «Белогорье»

Связующий «Нефтяника» Роман Жось перешёл в «Белогорье»
28-летний российский волейболист Роман Жось перешёл из оренбургского «Нефтяника» в «Белогорье» (Белгород).
«Роман является четырёхкратным чемпионом мира в разных возрастах. Он выступал в юношеских и молодёжных сборных, причём зарабатывал чемпионские звания своеобразным дуплетом в ходе одного сезона. Первый раз это случилось в 2013 году, когда он играл за сборные России U19 и U21. А через два года поучаствовал в завоевании золотых медалей ЧМ U21 и U23. Также в 2013 году брал золото чемпионата Европы U19», — говорится в сообщении пресс-службы белгородского клуба.
Статистика Романа Жося в PARI Суперлиге — 2023/2024:
- 40 очков;
- 9 эйсов;
- 19 блоков;
- 46% результативных атак команды;
- 72 ошибки за 33 матча (107 партий).
Клубная карьера Жося:
- 2013–2015: «Локомотив» (Новосибирск);
- 2015–2016: «Газпром-Ставрополь»;
- 2016–2021: «Енисей» (Красноярск);
- 2021–2023: «Урал» (Уфа);
- 2023−–2024: «Нефтяник» (Оренбург).