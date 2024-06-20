Связующий «Нефтяника» перешел в «Белогорье»

28-летний российский волейболист Роман Жось перешёл из оренбургского «Нефтяника» в «Белогорье» (Белгород).

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«Роман является четырёхкратным чемпионом мира в разных возрастах. Он выступал в юношеских и молодёжных сборных, причём зарабатывал чемпионские звания своеобразным дуплетом в ходе одного сезона. Первый раз это случилось в 2013 году, когда он играл за сборные России U19 и U21. А через два года поучаствовал в завоевании золотых медалей ЧМ U21 и U23. Также в 2013 году брал золото чемпионата Европы U19», — говорится в сообщении пресс-службы белгородского клуба.

Статистика Романа Жося в PARI Суперлиге — 2023/2024:

40 очков;

9 эйсов;

19 блоков;

46% результативных атак команды;

72 ошибки за 33 матча (107 партий).

Клубная карьера Жося: