Олимпийский чемпион по волейболу Бережко стал игроком «Белогорья»

Олимпийский чемпион Юрий Бережко перешел в «Белогорье», сообщает пресс‑служба волейбольного клуба из Белгорода. Срок контракта 40‑летнего игрока не уточняется. Последним клубом Бережко был турецкий «Спор Тото», за который он выступал с 2023 года. Ранее Бережко играл за московское «Динамо», казанский «Зенит», новосибирский «Локомотив», ярославский «Нефтяник», турецкий «Галатасарай» и итальянскую «Модену». Бережко — трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, победитель Лиги чемпионов. В составе сборной России Бережко выиграл золото Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, также в его активе бронза Игр‑2008, золото и серебро чемпионатов Европы.