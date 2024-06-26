Экс-наставник сборной России по волейболу возглавил польскую «Ресовию»

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу, кемеровского «Кузбасса» и санкт-петербургского «Зенита» финский специалист Туомас Саммельвуо возглавил польскую «Ресовию».

«Конечно, у меня были разные предложения, но, когда появился интерес со стороны «Ресовии», все варианты отпали. Здесь есть то, что можно назвать культурой победителей. Я играл за этот клуб, поэтому для меня большая честь и удовольствие – стать его тренером», – приводит слова Саммельвуо сайт клуба из Польши.



Напомним, Саммельвуо возглавил сборную России весной 2019-го. Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2019 году, а также дошла до финала турнира Олимпиады-2020 в Токио (Япония). В финале россияне уступили команде Франции. В мае 2022 года Саммельвуо покинул пост главного тренера сборной России. Он ушёл из команды по окончании срока действия контракта. Также финский специалист руководил кемеровским «Кузбассом» с 2016 по 2019 год и санкт-петербургским «Зенитом» с 2019 по 2022 год.