Волейболист, изнасиловавший девочку, квалифицировался на ОИ

Нидерландский волейболист Стивен ван де Вельде, осужденный за педофилию, выступит на Олимпиаде -2024 в Париже.

«В то время он был осужден по английским законам и отбыл наказание. С тех пор мы находимся в постоянном контакте со Стивеном, который теперь полностью реинтегрирован в голландское волейбольное сообщество. Он показывает себя образцовым профессионалом и человеком, и с момента его возвращения не было никаких причин сомневаться в нём», — приводит слова гендиректора Федерации волейбола Нидерландов Мишеля Эверарта CNN.



В 2014 году ван де Вельде, специализирующийся в пляжном волейболе познакомился в соцсети с 12-летней девочкой из Великобритании. Спустя несколько дней он приехал в Англию, чтобы встретиться с ней, а через какое-то время между ними произошла интимная связь, при этом волейболист, по сообщениям британских СМИ, знал о возрасте ребенка. Нидерландец был приговорен к четырем годам тюремного заключения за изнасилование малолетней. Часть тюремного срока он отбыл в Англии, а затем был переведен в Нидерланды, где был освобожден и вернулся в спорт в 2017 году.

29-летний ван де Вельде в дуэте с Мэтью Иммерсом входит в десятку сильнейших пляжников мира и имеет право на именную олимпийскую квоту на Игры в Париже. Федерация волейбола страны заявила, что ещё не завершила отбор спортсменов, но формально для этого нет никаких оснований для запрета участия Стивена на Играх.