Кечинов считает, что Промеса можно назвать легендой "Спартака" из-за любви болельщиков

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Нидерландского нападающего Квинси Промеса можно отнести к легендам московского футбольного клуба "Спартак" из-за любви со стороны болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал шестикратный чемпион России в составе красно-белых Валерий Кечинов.

В понедельник "Спартак" объявил об уходе Промеса в связи с истечением контракта.

"Однозначно Квинси сделал очень многое для "Спартака", забивал очень много, в том числе красивых мячей, доставлял положительные эмоции болельщикам, был лидером команды, наверняка и раздевалки, - сказал Кечинов. - Единственное, чего не хватало, титулов, их было маловато, поэтому этого немного не достает. А так, конечно, футболист сделал много для команды, это уже история, появятся новые герои, которые будут играть ярко и красиво. Конечно, команда потеряла в атаке, когда Квинси Промес отсутствовал в последние полгода, когда игры проходили упорно, не хватало впереди такого игрока, который мог бы решить за счет индивидуального мастерства тот или иной эпизод".

"У Квинси таких игр и моментов было очень много, когда он вытаскивал матчи за счет индивидуального мастерства. Как он не мог играть, появились проблемы, футболисты, на которых возлагались надежды, Александр Соболев, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, другие фамилии, конечно, не в полной мере его заменили. Какое-то время еще понадобится, чтобы заменить Промеса, берут легионеров, но все равно это пока далеко, это не Промес. Можно ли говорить, что Промес стал легендой "Спартака"? У нас в основном все легенды, кто шестикратный чемпион, маловато титулов. Но главный его показатель - любовь болельщиков, они его любили и любят до сих пор, это говорит о его легендарности как игрока "Спартака", - добавил Кечинов.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля, в мае футболист был отпущен из-под стражи, он ожидает вердикта суда об экстрадиции. По данным СМИ, в Дубае он проходил обвиняемым по делу о дорожно-транспортном происшествии. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию.

Промесу 32 года, он вернулся в "Спартак" в 2021 году. Ранее нидерландец выступал за столичную команду с 2014 по 2018 год. В составе "Спартака" он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны. За красно-белых Промес провел 235 матчей, в которых забил 114 мячей. Он занимает 6-е место по количеству голов за клуб в истории.