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Петиция об отстранении волейболиста ван де Вельде от Олимпиады набрала 20 тысяч подписей

Нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде, изнасиловавшего 12-летнюю девочку, призвали исключить с Олимпиады в Париже. На портале Change.org появилась петиция с обращением к Международному олимпийскому комитету (МОК), чтобы отстранить Стивена ван де Вельде от участия в Олимпиаде, где он намерен выступить в пляжном волейболе. По состоянию на 4 июля петицию подписали более 20 тысяч раз.

Петиция об отстранении волейболиста от Олимпиады набрала 20 тысяч подписей
© globallookpress.com

«Я призываю Международный олимпийский комитет отстранить Стивена ван де Вельде от следующих Олимпийских игр, потому что он является осужденным за насилие над детьми.

Он обманом заставил 12-летнюю девочку встретиться с ним, чтобы изнасиловать её. Его приговорили к четырём годам тюрьмы, но он отсидел всего 12 месяцев, в то время как невиновной девочке пришлось жить с тяжёлой травмой всю оставшуюся жизнь.

Отвратительное прошлое ван де Вельде не следует замалчивать, и оно не должно быть символом успеха на таком престижном мероприятии, как Олимпийские игры. Речь идёт не только об одном человеке, речь идёт о глобальном имидже Олимпийских игр и о том, в каком обществе мы хотим жить», — приводит слова автора петиции Лорен Мьюир Inside the Games.

В 2017 году ван де Вельде, которому сейчас 29 лет, вышел на свободу после отбытия тюремного срока за изнасилование 12-летней девочки.

Волейбол