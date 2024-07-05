Петиция об отстранении волейболиста от Олимпиады набрала 20 тысяч подписей

Нидерландского волейболиста Стивена ван де Вельде, изнасиловавшего 12-летнюю девочку, призвали исключить с Олимпиады в Париже. На портале Change.org появилась петиция с обращением к Международному олимпийскому комитету (МОК), чтобы отстранить Стивена ван де Вельде от участия в Олимпиаде, где он намерен выступить в пляжном волейболе. По состоянию на 4 июля петицию подписали более 20 тысяч раз.

«Я призываю Международный олимпийский комитет отстранить Стивена ван де Вельде от следующих Олимпийских игр, потому что он является осужденным за насилие над детьми.

Он обманом заставил 12-летнюю девочку встретиться с ним, чтобы изнасиловать её. Его приговорили к четырём годам тюрьмы, но он отсидел всего 12 месяцев, в то время как невиновной девочке пришлось жить с тяжёлой травмой всю оставшуюся жизнь.

Отвратительное прошлое ван де Вельде не следует замалчивать, и оно не должно быть символом успеха на таком престижном мероприятии, как Олимпийские игры. Речь идёт не только об одном человеке, речь идёт о глобальном имидже Олимпийских игр и о том, в каком обществе мы хотим жить», — приводит слова автора петиции Лорен Мьюир Inside the Games.

В 2017 году ван де Вельде, которому сейчас 29 лет, вышел на свободу после отбытия тюремного срока за изнасилование 12-летней девочки.