Шестикратная чемпионка России продлила контракт с волейбольным «Динамо»

Московское «Динамо» продлило контракт с капитаном команды Наталией Гончаровой на сезон‑2024/25, сообщает пресс‑служба «бело‑голубых».

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Для 35‑летней диагональной это будет семнадцатый сезон в составе «Динамо».

В составе московского «Динамо» Гончарова выиграла золото (шесть раз), серебро (семь раз) и бронзу чемпионата России, стала обладательницей Кубка России (шесть раз), Суперкубка России (трижды), Кубка Столетия, серебряным призером Лиги чемпионов, а также победительницей Спартакиады сильнейших.

В составе сборной России волейболистка выигрывала чемпионат мира, чемпионат Европы (дважды) и Универсиаду.