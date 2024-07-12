Федоровцева вернется в волейбольный «Фенербахче» после сезона в Китае

Российская волейболистка Арина Федоровцева вернётся в турецкий «Фенербахче» после того, как сыграет в китайском клубе «Шанхай». Об этом сообщает журналист Алессандро Гаротта.

© ЖВК «Фенербахче»

Контракт Федоровцевой с китайским клубом рассчитан до февраля 2025 года. Ожидается, что новый контракт с турецким клубом будет действовать 2,5 года и истечёт в 2027 году. О том, что следующий сезон Федоровцева проведёт в Китае сообщала она сама в своих социальных сетях.

В прошедшем сезоне 20-летняя российская волейболистка в составе «Фенербахче» выиграла чемпионат и Кубок Турции. Она стала лучшей подающей чемпионата Турции. За турнир россиянка выполнила 92 эйса. В Лиге чемпионов команда остановилась на стадии полуфиналов, где уступила итальянскому клубу «Веро Воллей».