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Стали известны составы всех мужских волейбольных сборных на Олимпийских играх – 2024

12 мужских волейбольных сборных, которые примут участие в Олимпийских играх – 2024 в Париже, уже объявили составы своих команд.

Стали известны составы всех мужских волейбольных сборных на ОИ
© Чемпионат.com

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами. Порядок сборных представлен согласно мирового рейтингу, клубы игроков указаны согласно сезону-2023/2024.

1. Сборная Польши

Связующие: Марцин Януш («Закса»), Гжегож Ломач («Скра»)

Диагональные: Бартош Курек («Нагоя»), Лукаш Качмарек («Закса»)

Блокирующие: Норберт Хубер («Ястшембски»), Якуб Кохановский («Ресовия»), Матеуш Бенек («Заверце»)

Доигровщики: Вильфредо Леон («Перуджа»), Александр Сливка («Закса»), Камиль Семенюк («Перуджа») Томаш Форналь («Ястшембски»)

Либеро: Павел Заторский («Ресовия»)

Запасной: Бартломей Болондзь («Варшава»)

Главный тренер: Никола Грбич

2. Сборная Японии

Связующие: Масахиро Секита («Кария Стингс»), Акихиро Фукацу («Токио»)

Диагональные: Юдзи Нисида («Кария Стингс»), Кэнто Мияура («Париж»)

Блокирующие: Акихиро Ямаути («Осака»), Кэнтаро Такахаси («Торэй Эрроуз»), Таиси Онодера («Сантори»)

Доигровщики: Юки Исикава («Милан»), Ран Такахаси («Монца»), Тацунори Оцука («Панасоник Пантерс»), Масато Каи («Париж»)

Либеро: Томохиро Ямамото («Осака»)

Запасной: Шома Томита («Торэй Эрроуз»)

Главный тренер: Филипп Блан

3. Сборная Италии

Связующие: Симоне Джаннелли («Перуджа»), Риккардо Сбертоли («Трентино»).

Диагональные: Юри Романо («Пьяченца»), Алессандро Боволента («Равенна»).

Блокирующие: Джанлука Галасси («Монца»), Роберто Руссо («Перуджа»), Джованни Сангвинетти («Модена»).

Доигровщики: Алессандро Микьелетто («Трентино»), Даниэле Лавиа («Трентино»), Лука Порро («Падуя»), Маттия Боттоло («Чивитанова»).

Либеро: Фабио Балазо («Чивитанова»).

Замена: Габриэле Лауренцано («Трентино»).

Главный тренер: Фердинандо де Джорджи

4. Сборная Франции

Связующие: Антуан Бризар («Пьяченца»), Бенжамин Тоньютти («Ястшембски»).

Диагональные: Жан Патри («Ястшембски»), Тео Фор («Чистерна»).

Блокирующие: Бартелеми Шиненьезе («Чивитанова»), Николя Ле Гофф («Монпелье»), Кентен Жуффруа («Плесси-Робинсон»).

Доигровщики: Эрвен Нгапет («Халкбанк»), Кевин Тилли («Варшава»), Ясин Луати («Ресовия»), Тревор Клевено («Заверце»).

Либеро: Женя Гребенников («Зенит» СПб).

Запасной: Тимоте Карле («Ястшембски»).

Главный тренер: Андреа Джани

5. Сборная Словении

Связующие: Грегор Ропрет («Перуджа»), Деян Винчич («Рапид»)

Диагональные: Тончек Штерн («Олимпиакос»), Ник Муянович («Монца»)

Блокирующие: Алан Пайенк («Олимпиакос»), Ян Козамерник («Трентино»), Сашо Шталекар («Берлин»)

Доигровщики: Рок Можич («Верона»), Клемен Чебуль («Ресовия»), Жига Штерн («Сувалки»), Тине Урнаут («Стингс»)

Либеро: Яни Ковачич («Любляна»)

Запасной: Урош Планиншич («Кальцит»)

Главный тренер: Георге Крету

6. Сборная США

Связующие: Майка Кристенсон («Зенит-Казань»), Майка Ма’а («Халкбанк»)

Диагональный: Мэттью Андерсон («Зираатбанк»)

Блокирующие: Дэвид Смит («Закса»), Максвелл Холт («Пекин»), Джеффри Джендрик («Таранто»), Тейлор Эйврилл («Варшава»)

Доигровщики: Аарон Расселл («Хиросима Тандерс»), Тори Дефалко («Ресовия»), Томас Джашке («Панасоник Пантерс»), Гарретт Муагутутия («Аль-Ахли»)

Либеро: Эрик Шоджи («Закса»)

Запасной: Кайл Энсинг («Сен-Назер»)

Главный тренер: Джон Спироу («Университет Калифорнии»)

7. Сборная Бразилии

Связующие: Бруно Резенде («Модена»), Фернандо Крелинг («Монца»).

Диагональные: Алан Соуза («Ольштын»), Дарлан Соуза («Сеси»).

Блокирующие: Флавио Гуалберто («Перуджа»), Лукас Сааткамп («Крузейро»), Исак Сантос («Минас»).

Доигровщики: Рикардо Лукарелли («Пьяченца»), Йоанди Леал («Пьяченца»), Адриано Фернандес («Рената»), Лукас Бергман («Сеси»).

Либеро: Талес Осс («Люблин»).

Запасной: Энрике Онорато («Жоинвили»).

Главный тренер: Бернардо Резенде

8. Сборная Аргентины

Связующие: Лусино Де Чекко («Чивитанова»), Матиас Санчес («Сувалки»).

Диагональные: Бруно Лима («Рената»), Пабло Кукарцев («Туркуэн»).

Блокирующие: Агустин Лосер («Милан»), Мартин Рамос («Гуагуас»), Николас Зерба («Ныса»).

Доигровщики: Эзекьель Паласиос («Монпелье»), Факундо Конте («Сьюдад»), Ян Мартинес («Гданьск»), Лусиано Палонски («Барком-Кажаны»), Лусиано Висентин («Зираатбанк»).

Либеро: Сантьяго Данани («Факел»).

Главный тренер: Марсело Мендес

9. Сборная Канады

Связующие: Люк Херр («Пуатье»), Бретт Уолш («Милон»)

Диагональные: Артур Шварц («Монца»), Ксандер Кентшински («Лунебург»)

Доигровщики: Стивен Маар («Монца»), Эрик Леппки («Монца»), Николас Хоаг («Аркас»), Броди Хофер («Радом»)

Блокирующие: Дэнни Демьяненко («Монпелье»), Лукас ван Беркель («Спортинг»), Файнниан Маккарти («Львы»)

Либеро: Джастин Луи («Вантаа»)

Запасной: Райли Барнс («Туркуэн»)

Главный тренер: Туомас Саммельвуо

10. Сборная Сербии

Связующие: Никола Йовович («Верона»), Вук Тодорович («Радом»)

Диагональные: Дражен Лубурич («Фенербахче»), Александр Атанасьевич («Шанхай»)

Блокирующие: Марко Подрашчанин («Трентино»), Александр Неделькович («Чистерна»), Петар Крсманович («Газпром-Югра»)

Доигровщики: Урош Ковачевич («Урал»), Марко Ивович («Динамо-ЛО»), Миран Куинджич («Галатасарай»), Павле Перич («Чистерна»)

Либеро: Милорад Капур («Париж»)

Запасной: Неманья Машулович («Катания»).

Главный тренер: Игор Колакович

11. Сборная Германии

Связующие: Лукас Кампа («Гданьск»), Йоханнес Тилле («Берлин»)

Диагональный: Георг Гроцер («Аркас»)

Блокирующие: Тобиас Крик («Берлин»), Антон Бреме («Модена»), Лукас Маасе («Париж»)

Доигровщики: Мориц Карлитцек («Ольштын»), Кристиан Фромм («Рапид»), Мориц Райхерт («Монпелье»), Рубен Шотт («Берлин»), Тобиас Бранд («Люблин»)

Либеро: Юлиан Зенгер («Падуя»)

Запасной: Ян Циммерман («Галатасарай»)

Главный тренер: Михал Винярски

12. Сборная Египта (занимает 19 место в мировом рейтинге)

Связующие: Хоссам Юссеф («Аль-Ахли»), Мустафа Габер («Эль-Гейш»)

Диагональные: Сейфелдин Хассан («Аль-Ахли»), Реда Хайкал («Замалек»)

Блокирующие: Мохамед Осман («Аль-Ахли»), Абдельрахман Сеуди («Аль-Ахли»), Мохамед Масуд («Замалек»)

Доигровщики: Мухаммед Асран («Аль-Ахли»), Ахмед Азаб («Аль-Ахли»), Абдельрахман Хоссини («Александрия»), Мохамед Исса («Сайхат»), Ахмед Омар («Црвена Звезда»)

Либеро: Мохамед Реда («Замалек»)

Главный тренер: Фернандо Муньос

Волейбол
Роберто Руссо
Антуан Бризар
Ахмед Омар
Ян Козамерник
Ян Циммерман
Александр Сливка
Николас Хоаг
Исак Сантос
Кристиан Фромм
Дражен Лубурич
Грегор Ропрет
Стивен Маар
Тревор Клевено
Клемен Чебуль
Лукас Сааткамп
Мартин Рамос
Матиас Санчес
Ян Мартинес
Рикардо Лукарелли
Лукас Кампа
Аарон Расселл
Петар Крсманович
Марко Подрашчанин
Дэвид Смит
Риккардо Сбертоли
Никола Грбич
Эрик Шоджи
Мэттью Андерсон
Женя Гребенников
Консервативная партия
РАН
Зенит