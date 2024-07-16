Стали известны составы групп мужской Лиги чемпионов по волейболу

Сегодня, 16 июля, в Люксембурге состоялась жеребьёвка мужского розыгрыша волейбольной Лиги чемпионов 2024/2025.

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На предварительном этапе турнира сыграют 20 команд, разбитых на пять подгрупп. 18 из них уже известны. Ещё две определятся по итогам квалификации.

Группа A: «Берлин» (Германия), «Варшава» (Польша), «Греньярд Маасейк» (Бельгия), «Любляна» (Словения).

Группа B: «Веро Воллей» (Италия), «Гизен» (Германия), «Фенербахче» (Турция), победитель квалификации.

Группа С: «Варта Заверце» (Польша), «Милан» (Италия), «Кнак» (Бельгия), победитель квалификации.

Группа D: «Перуджа» (Италия), «Халкбанк» (Турция), «Сен-Назер» (Франция), «Жихострой» (Чехия).

Группа E: «Ястшембский Венгель» (Польша), «Люнебург» (Германия), «Шомон» (Франция), «Левски» (Болгария).

Действующим победителем Лиги чемпионов является итальянский «Трентино».