Олимпийский чемпион Гранкин стал главным тренером ВК «Ярославич»

Олимпийский чемпион, двукратный чемпиона Европы Сергей Гранкин стал главным тренером волейбольного клуба «Ярославич», сообщил в Telegram‑канале губернатор Ярославский области Михаил Евраев.

© Соцсети

Прошлый сезон «Ярославич» закончил в статусе бронзового призера чемпионата России в Высшей лиге «А».

— К обязанностям главного тренера волейбольного клуба «Ярославич» приступил Сергей Гранкин и уже провел свою первую тренировку с командой. Он хорошо известен и спортсменам, и болельщикам. «Ярославич» для него родной клуб, здесь Сергей начинал карьеру. Затем выступал за московское «Динамо», немецкий «Берлин», работал с ведущими тренерами России и Европы. Олимпийский чемпион Лондона, бронзовый призер Пекина, заслуженный мастер спорта, Сергей Гранкин имеет колоссальный опыт игровой практики, который поможет ему и в тренерской работе. Задачи перед командой ставим амбициозные. Цель на ближайшее будущее — Суперлига, — написал Евраев.



Гранкину 39 лет, он чемпион России (2008) и Германии (2019, 2021, 2022), обладатель Кубка ЕКВ (2012, 2015, 2018).

В составе сборной России Гранкин выиграл олимпийский турнир (2012), два чемпионата Европы (2013, 2017) и два розыгрыша Мировой лиги (2011, 2013). Также в его активе бронза Олимпиады‑2008.