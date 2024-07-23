Волейболистка Акимова продлила контракт с итальянской «Новарой»

Российская волейболистка Вита Акимова перезаключила контракт с итальянским клубом «Новара» до конца сезона-2024/2025 с опцией автоматического продления ещё на один год.

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«Я была очень рада надеть майку «Новары» в прошлом сезоне, это стало важным шагом вперёд в моей карьере, и мы прошли красивый путь вместе: спортсменки, тренеры, медицинский и корпоративный персонал и все люди вокруг нас. Я благодарна всем, с кем я разделила этот путь, и с нетерпением жду следующих сезонов, чтобы они принесли столько же побед и положительного опыта. Моё плечо? Восстановление идёт очень хорошо, даже лучше, чем я ожидала. Надеюсь, что не будет никаких сбоев, конечно, я каждый день много работаю, чтобы как можно скорее вернуться и сделать всё возможное, чтобы внести свой вклад в команду», — приводит слова Акимовой пресс-служба итальянского клуба.



21-летняя Акимова — бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира 2021 (лучшая диагональная нападающая турнира) и победительница первенства Европы среди девушек (2017). Она выступает за «Новару» с 2023 года.