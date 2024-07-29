Волейболистки из Сербии уверенно обыграли француженок на Олимпиаде

Женская сборная Сербии по волейболу уверенно обыграла команду Франции в матче 1-го тура группового этапа Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Игра была проведена на стадионе «Париж-Юг».

Встреча, прошедшая в рамках группы A, завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:22).

Помимо Сербии и Франции, в группу А Олимпиады у женщин входят сборные США и Китая. Ранее китаянки в пяти партиях одолели американок.

Стоит отметить, что сербские волейболистки на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) завоевали бронзовые медали. Американки выиграли турнир. Сборная Бразилии завоевала серебро.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.