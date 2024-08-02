Россиянка установила рекорд по результативности в чемпионате Филиппин

25-летняя доигровщица Марина Тушова, которая недавно присоединилась к филиппинскому клубу «Capital1 Solar Spikers», установила рекорд по результативности за один матч. В игре против «Choco Mucho Flying Titans» россиянка набрала 45 очков.

© championat.com

За матч, завершившемся со счётом 3:2 (13:25, 25:21, 18:25, 25:20, 15:13) в пользу «Capital1 Solar Spikers», Тушова провела 43 успешных атаки, выполнила один эйс и поставила один блок. Предыдущий рекорд чемпионата принадлежал доминиканке Присилье Ривере. В 2022 году, выступая за «Akari Chargers», волейболистка набрала 44 очка.

Напомним, Тушова сыграла в России по одному сезону за «Факел» (сезон-2013/2014), «Воронеж-2» (сезон-2014/2015), «Динамо-Метар» (сезон-2017/2018), «Сахалин» (сезон-2020/2021), по два сезона провела в молодёжке краснодарского «Динамо» (2015-2017) и в «Приморочке» (2018-2020), в сезоне-2023/2024 выступала за нижегородскую «Спарту». За границей она играла за швейцарский Groupe E Valtra (сезон-2021/2022), французские «Истрес» (сезон-2021/2022) и «Вандёвр-Нанси» (сезон-2022/2023).