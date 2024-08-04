Волейболистки сборной Италии обыграли Турцию в матче за первое место в группе С на ОИ

Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят заключительные матчи группового этапа женского волейбольного турнира.

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В последнем матче группы C сборная Италии обыграла национальную команду Турции со счётом 3:0 (25:14, 25:16, 25:21) и вышла в плей-офф с первого места. Турчанки разместились на второй строчке и также пробились в четвертьфинал Олимпиады.

Волейболистки из Доминиканской Республики вышли из группы в 1/4 финала по лучшим показателям среди команд, занявших третьи места. Сборная Нидерландов покидает олимпийские соревнования.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.