Волейболист Земченок продолжит карьеру в ОАЭ

36-летний диагональный Денис Земчёнок следующий сезон проведёт в чемпионате ОАЭ. Волейболист подписал контракт с клубом «Шабаб Аль-Ахли». Об этом объявил сам клуб в своих социальных сетях.

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Земчёнок два раза становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок России и один раз — Лигу чемпионов в составе казанского «Зенита». За сборную России он провёл 30 матчей, в составе команды становился победителем Лиги наций-2019.

Минувший сезон волейболист провёл в оренбургском «Нефтянике» в российской Суперлиге, а в это межсезонье поддерживал форму, тренируясь с казанским «Зенитом». Также в своей карьере Земчёнок выступал за «Автомобилист», краснодарское «Динамо», новосибирский «Локомотив», «Динамо-ЛО» и «Белогорье».