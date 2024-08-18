Команда Алекно победила на Кубке Первого канала по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сделала очень мощный ход в плане популяризации игры. На матчах мужских и женских команд в рамках Кубка Первого канала в Москве в течение двух дней выступили лучшие игроки страны, а общий призовой фонд мини-турнира составил 20 миллионов рублей.

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Свое мастерство зрителям в недавно реконструированном столичном универсальном спортзале "Дружба" показали волейболисты тренерских команд. С одной стороны - мужские и женские коллективы под руководством легендарных наставников Владимира Алекно и Николая Карполя, приводивших наши национальные дружины к олимпийскому "золоту", с другой - команды под началом действующих рулевых сборных Константина Брянского и серба Зорана Терзича.

В первую очередь ВФВ определила список лучших игроков, достойных выхода на площадку в столь роскошном мероприятии, а затем тренеры за день до начала Кубка Первого канала во время процедуры драфта определили составы.

Общий призовой фонд исторического турнира в столице составил 20 миллионов рублей

Кубок Первого канала начался с мужского матча. Интересно, что в состав "команды Алекно" попали два потомственных волейболиста. Их отцы Сергей Тетюхин и Станислав Динейкин были на первых ролях в сборной, сыновья Павел и Станислав стремятся ни в чем не уступать родителям. В распоряжении Константина Брянского - полный кавалер олимпийских наград диагональный нападающий Максим Михайлов, дважды признававшийся самым ценным игроком (MVP) чемпионата России связующий Павел Панков. Суммарно в двух командах - большинство наших серебряных призеров Олимпиады "Токио-2020", талантливая молодежь из нового поколения победителей.

Владимир Алекно, который привел сборную к триумфу в олимпийском Лондоне-2012, последние несколько лет после ухода из ВК "Зенит-Казань" отдыхал от активной работы, накопил сил и в это межсезонье возглавил питерский "Зенит". Было видно, что тренер явно соскучился по большой игре. Эмоционально реагировал на все моменты, хотя Кубок Первого канала, по сути, - соревнование товарищеское.

Команда Алекно выиграла со счетом 3:1 (20:25, 25:21, 25:22. 25:19). Лучшим бомбардиром у победителей стал Дмитрий Волков (19 очков).

- Перед игрой я сказал ребятам: "Вы кайфаните сегодня на площадке". Надеюсь, что помимо игроков кайфанули и зрители. Всем огромное спасибо! И за поддержку, и за праздничную обстановку в зале. В нынешней ситуации все мы - и публика, и волейболисты вместе с тренерами - остро нуждаемся в таких турнирах, престижных трофеях, в подобной классной атмосфере. Вот поэтому и Первому каналу, и нашей национальной федерации - огромное спасибо за прекрасный день волейбола.

В женском матче команда Зорана Терзича вчера взяла верх над волейболистками Николая Карполя со счетом 3:1 (25:21, 28:26, 30:32, 25:21).