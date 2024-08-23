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Белорусский волейбольный клуб «Шахтёр» снялся с чемпионата России-2025

Волейбольный клуб «Шахтёр» снялся с чемпионата России-2025. Об этом сообщается в социальных сетях Всероссийской федерации волейбола.

Белорусский волейбольный клуб снялся с чемпионата России-2025
© РИА Новости
«Волейбольный клуб «Шахтёр» снялся с чемпионата России 2025. Своей самобытностью и жаждой побед команда Виктора Бекши буквально влюбила в себя всех болельщиков в прошлом сезоне! Мы будем скучать и ждать новой встречи», — говорится в заявлении Всероссийской федерации волейбола.

Напомним, что в прошлом сезоне команда Виктора Бекши заняла 10-е место в открытом чемпионате России.

Ранее главный тренер нижегородского волейбольного клуба АСК Андрей Дранишников поделился мнением о гипотетическом выступлении мужской сборной России на Олимпиаде в Париже сказав, что сборной России было бы тяжело победить.

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