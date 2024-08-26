Кубок России по волейболу: результаты матчей игрового дня 25 августа

Вчера в Сосновом Бору состоялись два матча предварительного этапа Кубка России по волейболу среди мужских команд. Игры завершились со следующими результатами:

Группа В

«Газпром-Югра» – МГТУ – 3:0 (25:22, 29:27, 25:21). «Динамо-Урал» – «Динамо-ЛО» – 3:1 (27:29, 25:21, 27:25, 25:21).

Таким образом, в этой группе после первого круга лидирует «Динамо-Урал», выигравшее все три матча. Две победы у «Динамо-ЛО», одна — у «Газпрома-Югра». МГТУ проиграл все матчи. Второй тур в этой группе пройдёт 30 августа — 1 сентября в Сургуте.

Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала Кубка России, где сыграют с командами, занявшими четвёртые места в группах Кубка легенд, этот турнир стартовал вчера. Команды, которые займут вторые места в группах В и Г, сыграют дополнительный раунд плей-офф с клубами Высшей лиги А.