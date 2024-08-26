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Кубок Легенд по волейболу — 2024, мужчины, результаты матчей 1-го тура, расписание второго круга

Без поражений обошлись только «Зенит-Казань» и «Белогорье».

Каким был 1-й тур Кубка Легенд
© Чемпионат.com

Вчера в Казани и Красноярске завершился 1-й тур группового этапа мужского волейбольного Кубка Легенд. Восемь сильнейших команд страны по итогам прошлого сезона борются за трофей и одновременно набирают форму перед стартом Суперлиги. Наверное, за эти три дня мы увидели волейбол не самого высокого качества — оно и понятно, все сейчас находятся под нагрузками. Но интриг было много, и болельщики точно не остались разочарованными. Рассказываем о самых интересных событиях первого круга!

Белгородцы выглядят лучше других

Самое яркое впечатление по итогам первого круга оставило «Белогорье». Три победы в группе с «Динамо», питерским «Зенитом» и «Енисеем» — отличный результат для команды Александра Волкова. И это получилось сделать без китайского доигровщика Чжан Цзининя, который присоединится к команде позже. Пока же его заменяет Андрей Марченко, и это только добавило команде цепкости в защите. Многие уже начали сравнивать «Белогорье» со сборной Франции, и можно сказать, что сходство действительно есть. Пара Марченко – Тетюхин и либеро Валентин Голубев организуют команде и хороший приём, и много «лишних» атак, работая в обороне. Это развязало руки Роману Порошину.

Если в первом матче «львам» пришлось показать свой неуступчивый характер, отыгрываясь с 1:2 по сетам у «Зенита», то матч с «Динамо» стал настоящей феерией. Команду Константина Брянского белгородцы просто деклассировали. Очевидно, что москвичи сейчас не на пике формы, а физические кондиции и мощная подача — краеугольные камни в игровой модели динамовцев. Но задачу-минимум они выполнили — две победы перед домашним этапом — нормальный результат.

У Алекно много работы

Владимир Алекно вернулся в тренерскую жизнь с победы на Кубке Первого канала, но вот с «Зенитом» первый блин вышел комом. Уже на первых этапах предсезонки выбыли оба связующих — Дмитрий Ковалёв и Игорь Тисевич. Заменили их опытнейший Александр Бутько и Слави Костадинов. И пока целостности в игре нет.

Очевидно, что игра будет строиться на высоких мячах — у Алекно в распоряжении Владислав Бабкевич, Марлон Янт Эррера, Станислав Динейкин — в плане физических данных в Суперлиге нет равных этому набору крайних нападающих. Но пока ни Бутько, ни Костадинов не нашли подход к своей атаке, а без Жени Гребенникова совсем ничего не получается ни в приёме, ни в защите.

Двукратный олимпийский чемпион уже готов влиться в тренировочный процесс, так что «Зенит» будет добавлять. Но в Кубке легенд будет сложно добиться результата: даже три победы в Москве не гарантируют проход в «Финал четырёх». А ведь Кубок легенд — это часть Кубка России, и, заняв место ниже второго в группе, «Зенит» получит очень сложную сетку.

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Именно столько дней на площадку в официальном матче не выходил Егор Клюка. Лечение, реабилитация — фактически мы не видели доигровщика в деле два сезона. И вот возвращение состоялось! Егор провёл целиком матч с «Енисеем».

Конечно, ждать чудес в первом же матче было наивно, но Клюка показал достойные цифры и в атаке, и в приёме, набрав 17 очков. Несколько раз он выигрывал мячи благодаря видению площадки, отправляя мяч накатами в незащищённые места. Форму ещё предстоит набрать — по пять ошибок в атаке и на подаче — многовато. Но у болельщиков санкт-петербургского клуба точно есть повод для оптимизма.

Пламен в гневе!

В казанской группе самым ярким выдался матч между хозяевами площадки и новосибирским «Локомотивом». В итоге казанцы выиграли 3:2, забрав тай-брейк со счётом 23:21, а встречу омрачил судейский скандал.

Арбитр Николай Книжников принял несколько спорных решений, а на матчболе зафиксировал ошибку у центрального «Локомотива» Юрия Бражнюка. Возможно, с точки зрения правил игры судья и был прав, но свистеть такую ошибку в решающий момент встречи, наверное, не стоило. Момент был не самый криминальный, а мяч всё равно оказался на стороне казанцев, которые могли провести атаку и завершить игру.

После матча связующий сибиряков Игорь Кобзарь отметил, что судья сам загнал себя в угол. Действительно, в начале пятого сета Книжников зафиксировал нарушение у диагонального казанского «Зенита» Кирилла Клеца в схожей ситуации. Так что арбитр хотя бы был последователен.

Ну а больше всех бушевал после игры наставник «Локомотива» Пламен Константинов.

«Крутой матч? Да. И закончился он круто. Казанцы каждый раз плачут в Новосибирске – что-то им не так. И вот сегодняшний волейбол судьи закончили таким способом. Никогда ничего не будет здесь, как шоу. Никогда! Вот из-за таких товарищей», — заявил болгарский специалист после игры.

Матч получился ярким, но качество было не самым высоким: только на подаче за пять сетов команды на двоих ошиблись 59 раз. Впрочем, и те, и другие не в оптимальной форме, да и не в оптимальных составах — и у казанцев, и у железнодорожников ещё не приехали легионеры. Кроме того, Алексей Вербов решил оставить в запасе Максима Михайлова, а у «Локомотива» из-за проблем со спиной не смог доиграть матч Дмитрий Лызик.

Новосибирцам предстоит брать реванш на своей площадке, тем более что после поражения от хозяев на следующий день «Локомотив» проиграл ещё и «Кузбассу». Команда Константинова сыграла 10 сетов за два дня, соперник был просто свежее. А у кемеровчан теперь есть неплохой шанс побороться за «Финал четырёх». Ну а «Зенит-Казань» с тремя победами практически гарантировал себе путёвку во второй этап.

Времени на восстановление у команд практически нет. Уже в пятницу в Москве и Новосибирске стартует второй групповой этап. По его итогам мы узнаем четыре команды, которые сразятся за Кубок легенд в «Финале четырёх».

Волейбол
Игорь Тисевич
Станислав Динейкин
Константин Брянский
Владимир Алекно
Андрей Марченко
Александр Бутько
Максим Михайлов
Игорь Кобзарь
Валентин Голубев
Егор Клюка
Алексей Вербов
Женя Гребенников
Дмитрий Ковалев
Александр Волков
Локомотив
Динамо
Зенит
Первый канал