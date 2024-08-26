Каким был 1-й тур Кубка Легенд

Без поражений обошлись только «Зенит-Казань» и «Белогорье».

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Вчера в Казани и Красноярске завершился 1-й тур группового этапа мужского волейбольного Кубка Легенд. Восемь сильнейших команд страны по итогам прошлого сезона борются за трофей и одновременно набирают форму перед стартом Суперлиги. Наверное, за эти три дня мы увидели волейбол не самого высокого качества — оно и понятно, все сейчас находятся под нагрузками. Но интриг было много, и болельщики точно не остались разочарованными. Рассказываем о самых интересных событиях первого круга!

Белгородцы выглядят лучше других

Самое яркое впечатление по итогам первого круга оставило «Белогорье». Три победы в группе с «Динамо», питерским «Зенитом» и «Енисеем» — отличный результат для команды Александра Волкова. И это получилось сделать без китайского доигровщика Чжан Цзининя, который присоединится к команде позже. Пока же его заменяет Андрей Марченко, и это только добавило команде цепкости в защите. Многие уже начали сравнивать «Белогорье» со сборной Франции, и можно сказать, что сходство действительно есть. Пара Марченко – Тетюхин и либеро Валентин Голубев организуют команде и хороший приём, и много «лишних» атак, работая в обороне. Это развязало руки Роману Порошину.

Если в первом матче «львам» пришлось показать свой неуступчивый характер, отыгрываясь с 1:2 по сетам у «Зенита», то матч с «Динамо» стал настоящей феерией. Команду Константина Брянского белгородцы просто деклассировали. Очевидно, что москвичи сейчас не на пике формы, а физические кондиции и мощная подача — краеугольные камни в игровой модели динамовцев. Но задачу-минимум они выполнили — две победы перед домашним этапом — нормальный результат.

У Алекно много работы

Владимир Алекно вернулся в тренерскую жизнь с победы на Кубке Первого канала, но вот с «Зенитом» первый блин вышел комом. Уже на первых этапах предсезонки выбыли оба связующих — Дмитрий Ковалёв и Игорь Тисевич. Заменили их опытнейший Александр Бутько и Слави Костадинов. И пока целостности в игре нет.

Очевидно, что игра будет строиться на высоких мячах — у Алекно в распоряжении Владислав Бабкевич, Марлон Янт Эррера, Станислав Динейкин — в плане физических данных в Суперлиге нет равных этому набору крайних нападающих. Но пока ни Бутько, ни Костадинов не нашли подход к своей атаке, а без Жени Гребенникова совсем ничего не получается ни в приёме, ни в защите.

Двукратный олимпийский чемпион уже готов влиться в тренировочный процесс, так что «Зенит» будет добавлять. Но в Кубке легенд будет сложно добиться результата: даже три победы в Москве не гарантируют проход в «Финал четырёх». А ведь Кубок легенд — это часть Кубка России, и, заняв место ниже второго в группе, «Зенит» получит очень сложную сетку.

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Именно столько дней на площадку в официальном матче не выходил Егор Клюка. Лечение, реабилитация — фактически мы не видели доигровщика в деле два сезона. И вот возвращение состоялось! Егор провёл целиком матч с «Енисеем».

Конечно, ждать чудес в первом же матче было наивно, но Клюка показал достойные цифры и в атаке, и в приёме, набрав 17 очков. Несколько раз он выигрывал мячи благодаря видению площадки, отправляя мяч накатами в незащищённые места. Форму ещё предстоит набрать — по пять ошибок в атаке и на подаче — многовато. Но у болельщиков санкт-петербургского клуба точно есть повод для оптимизма.

Пламен в гневе!

В казанской группе самым ярким выдался матч между хозяевами площадки и новосибирским «Локомотивом». В итоге казанцы выиграли 3:2, забрав тай-брейк со счётом 23:21, а встречу омрачил судейский скандал.

Арбитр Николай Книжников принял несколько спорных решений, а на матчболе зафиксировал ошибку у центрального «Локомотива» Юрия Бражнюка. Возможно, с точки зрения правил игры судья и был прав, но свистеть такую ошибку в решающий момент встречи, наверное, не стоило. Момент был не самый криминальный, а мяч всё равно оказался на стороне казанцев, которые могли провести атаку и завершить игру.

После матча связующий сибиряков Игорь Кобзарь отметил, что судья сам загнал себя в угол. Действительно, в начале пятого сета Книжников зафиксировал нарушение у диагонального казанского «Зенита» Кирилла Клеца в схожей ситуации. Так что арбитр хотя бы был последователен.

Ну а больше всех бушевал после игры наставник «Локомотива» Пламен Константинов.

«Крутой матч? Да. И закончился он круто. Казанцы каждый раз плачут в Новосибирске – что-то им не так. И вот сегодняшний волейбол судьи закончили таким способом. Никогда ничего не будет здесь, как шоу. Никогда! Вот из-за таких товарищей», — заявил болгарский специалист после игры.

Матч получился ярким, но качество было не самым высоким: только на подаче за пять сетов команды на двоих ошиблись 59 раз. Впрочем, и те, и другие не в оптимальной форме, да и не в оптимальных составах — и у казанцев, и у железнодорожников ещё не приехали легионеры. Кроме того, Алексей Вербов решил оставить в запасе Максима Михайлова, а у «Локомотива» из-за проблем со спиной не смог доиграть матч Дмитрий Лызик.

Новосибирцам предстоит брать реванш на своей площадке, тем более что после поражения от хозяев на следующий день «Локомотив» проиграл ещё и «Кузбассу». Команда Константинова сыграла 10 сетов за два дня, соперник был просто свежее. А у кемеровчан теперь есть неплохой шанс побороться за «Финал четырёх». Ну а «Зенит-Казань» с тремя победами практически гарантировал себе путёвку во второй этап.

Времени на восстановление у команд практически нет. Уже в пятницу в Москве и Новосибирске стартует второй групповой этап. По его итогам мы узнаем четыре команды, которые сразятся за Кубок легенд в «Финале четырёх».