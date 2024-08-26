Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Динамо» из Челябинска в стартовом матче Кубка легенд
Волейболистки казанского «Динамо» одержали победу над челябинским «Динамо» в стартовом матче первого тура группового этапа Кубка легенд.
Встреча группы А прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3–1 (25:21, 22:25, 25:20, 25:11).
Также в группе А выступают московское «Динамо» и «Уралочка‑НТМК» (Свердловская область), клубы проведут свой матч позже в понедельник.
Первый круг в группе А продлится до 28 августа.
Команды, занявшие первые два места в своих группах, сыграют в «Финале четырех». Призовой фонд Кубка легенд составляет 10 млн рублей, турнир является частью Кубка России и завершится в октябре.