Директор по развитию ВФВ рассказала о новом телеканале «Волейбол»

Директор по развитию ВФВ Ирина Золотова рассказала о создании нового волейбольного телеканала на российском ТВ.

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«У нас у всех будет бесплатный телеканал в хорошем качестве, который вы сможете смотреть без подписки, без регистрации, без смс – просто включаешь и смотришь там все топовые матчи. Если ты хочешь смотреть другие матчи, то подписка. Но выбор есть – можно смотреть бесплатно в плохом качестве. Города с плохой картинкой не попадут в эфир. Всё логично. Клубы делают продакшн, потому что они в первую очередь заинтересованы, чтобы их показывали как на большом, так и на малом телевидении. Кто не заинтересован, тот не попадает в эфир. Если вы хотите быть в телевизоре и показывать своим руководителям регионов, своим спонсорам, да кому угодно, болельщикам в первую очередь, что вы растёте, то развивайтесь и работайте в этом направлении. Продакшн организовать на самом деле недорого в рамках глобальных бюджетов», — рассказала Золотова в эфире YouTube-канала «Саша с севера».

Эфир нового телеканала «Волейбол», который пока работает в тестовом режиме на сайте ВФВ, с января 2025 года должен попасть в кабельные сети и цифровые платформы, тоже будет заполняться трансляциями, которые оплачивают клубы.