Терзич недоволен, а Москва на дне. «Динамо-Ак Барс» — с Суперкубком!

Борьбы не получилось — слишком разный уровень готовности у команд.

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Вслед за мужским Суперкубком этот трофей разыграли и женщины. И снова казанский клуб победил московское «Динамо», и снова 3:0. Но если у мужчин борьба всё-таки была, то в женском матче «Динамо-Ак Барс» не заметило соперниц. Почему так произошло и означает ли это, что нас ждёт доминация казанского клуба?

Москвички только на пути к лучшей форме

На самом деле, такой результат прогнозировался. Не далее как три дня назад в матче 2-го тура Кубка Легенд казанские волейболистки обыграли москвичек с точно таким же счётом 3:0. И даже с таким же провалом столичного клуба во второй партии: тогда было 9:25, сейчас — 12:25. Главный тренер московского «Динамо» Александр Кошкин после того матча сказал прямо, что его команда не способна сейчас играть на уровне, который доступен сопернику. Но, конечно, надежда у поклонников москвичек теплилась, ведь на бумаге состав у «Динамо» грозный.

Вот только набор имён это одно — настоящим командным механизмом москвички пока не стали. Команда обновилась наполовину, а прямо перед сборами стало известно, что паузу в карьере берёт Ирина Капустина. Ей на смену взяли китаянку Ван Юньлу. В будущем эта волейболистка должна помочь, но ей нужно время на адаптацию как к России, так и к нашему волейболу. В матче за Суперкубок Юньлу не выделялась на фоне своих одноклубниц.

Всё, чего удавалось добиться москвичкам — это зацепиться за равную борьбу в стартовом отрезке каждого из сетов. Ближе к середине партии «Динамо-Ак Барс» делало мощный рывок, после которого концовка превращалась в формальность. У казанской команды получилось развалить приём москвичек, с высокими же мячами грамотно работал блок хозяек. Ну а в тех моментах, когда доводка всё-таки позволяла организовать быструю атаку, было видно, что связующая Мария Смеленко пока не нашла взаимопонимания со своими нападающими, особенно это бросалось в глаза при передачах центральным.

«На сегодняшний день это наш уровень. Сейчас мы не можем, к сожалению, соперничать с «Динамо-Ак Барс». Сейчас как раз время нам оттолкнуться от этого дна и постепенно, шаг за шагом, через игру уже нащупывать какие-то взаимосвязи и свою игру. К сожалению, у нас через три дня опять Казань, так что нам не так повезло даже по календарю. Но надо это перетерпеть, в первую очередь всем, тогда, возможно, придёт совсем другой результат», — откровенничал Кошкин на послематчевой пресс-конференции. И действительно, когда у тебя в два раза хуже защита (37:60), а в атаке ты реализуешь только 26% мячей, на что-то рассчитывать очень сложно.

Из хороших новостей для поклонников москвичек можно выделить лишь то, что команда однозначно будет прибавлять. В конце концов, сезон только начинается.

«Играли нерелаксированно»

Ну а что же Казань? Оценить реальную силу команды по этому матчу очень сложно, но, кажется, в сезон «Динамо-Ак Барс» входит в наилучшей форме из претендентов на титул. В полном порядке Светлана Гатина, вернувшаяся из «Протона» и сразу застолбившая за собой место основной доигровщицы. Потенциал для роста тоже большой — доминиканские легионеры Гайла Гонсалес и Брайелин Мартинес приехали совсем недавно, так что здесь есть над чем работать. Первый трофей сезона уже выигран, однако Зоран Терзич сказал, что недоволен игрой своей команды.

«Честно говоря, мне игра сегодня не понравилась — ни у моей команды, ни у московского «Динамо». Для Москвы, можно сказать, это нормально, потому что у них практически новая команда. Им нужно время, чтобы начать играть лучше. Но [всё] будет, «Динамо» – это «Динамо», и я уверен, что они будут играть намного лучше в текущем сезоне. Мы играли нерелаксированно, видно было. Слава богу, у нас подача в одной партии летела хорошо – выигрывали. Во второй партии в доигровке Гатина забила три или четыре раза подряд, благодаря чему вырвались вперёд и потом опять набрали очки. Но игра мне вообще не понравилось, думаю, это нормально, когда играешь за трофей», — подчеркнул сербский специалист.

Наверное, Терзич слегка слукавил, чтобы его команда не расслаблялась, ведь уже совсем скоро казанскому клубу вновь предстоит встреча с москвичками, на этот раз уже в рамках женской Суперлиги. Возможно, она получится более удачной для команды Кошкина? Ну а пока «Динамо-Ак Барс» с Суперкубком!