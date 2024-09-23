Волков высказался о победе «Белогорья» над АСК

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков после победы в гостевом матче с АСК со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:16) в рамках 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 оценил игру обеих команд.

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