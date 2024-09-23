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Волков — о победе «Белогорья» над АСК: они не давали возможности даже себе завязать борьбу

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков после победы в гостевом матче с АСК со счётом 3:0 (25:15, 25:22, 25:16) в рамках 4-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025 оценил игру обеих команд.

Волков высказался о победе «Белогорья» над АСК
© Чемпионат.com

«Команда противника очень сильно ослаблена, двух основных связующих нет. Вышел молодой связующий, который попытался показать игру, но мы понимаем, что команде надо сыгрываться. Это очень важная связь нападающего и связки. Поэтому им было тяжело, плюс большое количество ошибок на подаче. Они не давали возможности даже себе завязать какую-то борьбу. А нашей команде самое главное, что сегодня удалось поиграть абсолютно всем, давал возможность. К сожалению, матч прошёл очень быстро, особенно две партии, первая и третья, а хотелось бы, чтобы ребята поиграли ещё чуть-чуть подольше. Но что есть, то есть, у всех была возможность выступить сегодня, я думаю, это самое главное», — приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Волейбол
Александр Волков