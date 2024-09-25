Волейболистки «Локомотива» обыграли «Заречье» в матче Суперлиги

Калининградский «Локомотив» на выезде одержал победу над подмосковным клубом «Заречье‑Одинцово» в матче третьего тура женского чемпионата России по волейболу.

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Встреча завершилась со счетом 3–1 (31:29, 25:20, 20:25, 25:20).

В других матчах дня казанское «Динамо» обыграло петербургскую «Ленинградку» — 3–0 (25:21, 25:17, 25:19), «Уралочка‑НТМК» (Свердловская область) победила «Минчанку» — 3–1 (25:23, 16:25, 25:20, 25:22).

Казанское «Динамо» с 9 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Локомотив» (9) располагается на второй строчке, «Ленинградка» (5) идет третьей.

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