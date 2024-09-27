Волейболисты «Зенита» уступили «Динамо‑Урал» в матче Суперлиги

Уфимский «Динамо‑Урал» обыграл петербургский «Зенит» в матче пятого тура мужской волейбольной Pari Суперлиги.

© ВК «Динамо-Урал»

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3–1 (23:25, 26:24, 25:21, 25:16) в пользу хозяев прощадки.

«Динамо‑Урал» с девятью очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы Суперлиги, опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

В другом матче дня новосибирский «Локомотив» победил «Газпром‑Югру» из Сургута — 3–0 (25:16, 25:12, 25:18).