Итальянский ВК "Валлефолья" вывел из обращения номер россиянки Кошелевой

Номер бывшей волейболистки итальянского клуба "Валлефолья" Татьяны Кошелевой был выведен из обращения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Номер бывшего капитана нашей команды Татьяны Кошелевой выведен из обращения. После трех фантастических лет в качестве капитана нашей команды клуб объявляет ее номер недоступным для остальных игроков в знак признательности за все, что она сделала для нашей команды", - сказано в заявлении.

Спортсменка выступала в команде под 15-м номером.

Кошелевой 35 лет. За свою карьеру она выступала за итальянские "Валлефолью" и "Савино", турецкие "Галатасарай" и "Эджзаджибаши", китайский "Гуандун", московское "Динамо", "Динамо-Казань", краснодарское "Динамо", калининградский "Локомотив" и подмосковное "Заречье". Спортсменка является трехкратной чемпионкой России и пятикратной обладательницей кубка страны. После завершения карьеры россиянка продолжает работать в "Валлефолье" в качестве менеджера по молодежным командам.

В составе сборной России Кошелева становилась чемпионкой мира (2010) и Европы (2013, 2015).