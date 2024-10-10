Либеро московского «Динамо» перенесет операцию

Финский либеро московского «Динамо» Лаури Керминен отправился на родину, где ему предстоит операция. Характер и степень повреждения не называются.

«Проблемы со здоровьем преследовали нашего легионера с начала сезона, однако, несмотря на это, в отведённое время на площадке Лаури демонстрировал свой высокий уровень и профессионализм. Желаем успешной операции, быстрого восстановления и скорейшего возвращения в игру!» — говорится в заявлении на официальном сайте московского клуба.

Керминен выступает за «Динамо» с 2020 года, а до этого пять сезонов финн провёл в кемеровском «Кузбассе». Он становился чемпионом России в составе обоих клубов. В составе московского клуба на этой позиции выступает также Евгений Баранов. С ним в составе команда на минувших выходных выиграла Кубок Легенд.