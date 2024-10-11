Не все фавориты вышли в четвертьфинал Кубка России по волейболу

«Протон» обошёлся без пяти сетов, но всё равно вылетел.

© Чемпионат.com

Женские команды провели ответные матчи 1/8 финала Кубка России. В четвертьфинал прошли «Динамо-Метар», «Заречье-Одинцово», красноярский «Енисей» и нижегородская «Спарта». Теперь эти команды сыграют с финалистами Кубка Легенд. Рассказываем, как команды зарабатывали путёвки в 1/4 финала.

Челябинская тактика сработала

В первом матче, который команды сыграли в Краснодаре, резервный состав «Динамо-Метар» сделал максимум, чтобы облегчить работу основе в домашней встрече. И такая схема действительно сработала. Челябинским волейболисткам даже не пришлось играть экстра-сет, чтобы пройти дальше. Убедительные 3:0 вывели команду Алексея Дешина в 1/4 финала Кубка России.

При равном начале матча хозяйкам удалось совершить рывок к середине первого сета. В одной расстановке «Метар» выиграл четыре очка кряду. Павел Забуслаев потратил оба своих тайм-аута и задействовал игроков замены, чтобы хоть как-то сбить настрой соперника, но уральские спортсменки только продолжили наращивать своё преимущество, доведя сет до логического завершения.

Во втором сете «Метар» продолжил доминировать — 10:3. К этому моменту южанки уже лишились всех своих перерывов. На подаче Юлии Подскальной Краснодару удалось сократить отставание до «-2», но после удачных замен Дешина челябинки вновь создали преимущество. Блок гостей смог создать интригу, однако в решающих розыгрышах стабильнее оказались хозяйки.

Самым упорным и интересным получился третий сет, где впервые лидерство захватили южанки. Краснодар держал соперника на расстоянии одного-двух мячей. И вновь ключевым стал выход на подачу центрального блокирующего, только теперь уже в составе «Метара». Ольга Яргычова красивым эйсом сравняла счёт (23:23) и перевела партию на баланс. В игре «больше-меньше» хозяйки вырвали победу и забрали билет в следующий этап Кубка.

«Золотой» сет – лотерея»

Ещё один уральский коллектив последовал такому же принципу: сберечь силы на выезде и взять своё дома. И в Екатеринбурге для «Уралочки-НТМК» всё складывалось наилучшим образом, команда Михаила Карполя как по нотам сыграла в основной части матча. Но в «золотом» сете, где решалась судьба путёвки в следующий раунд, фортуна была на стороне красноярского «Енисея».

«Уралочка-НТМК» во всех трёх сетах уверенно уходила вперёд благодаря результативным действиям в центре и на краях, а гостьи пытались нагнать соперника, изредка выдавая успешные отрезки. Но собственный брак «Енисея» не давал возможности зацепиться за концовки. Уверенный реванш – 3:0 – и возможность побороться за четвертьфинал.

«Первые три партии играли шикарно, выдержали, девочки выполняли установку. «Золотой» сет – лотерея: где-то нам не повезло на подаче, где-то коснулись сетки, и какие-то минимальные решения привели к победе «Енисея» и проходу их в Кубке России дальше. Поздравляю «Енисей», — прокомментировал поражение по сумме двух матчей Михаил Карполь.

В решающей партии красноярки не дали хозяйкам форы и с первых розыгрышей держали равенство в счёте. За гостей сыграли опыт и отличная подача Марии Фроловой. Решающий рывок сибирячки предприняли на самой финишной ленточке, где буквально из-под носа увели победу у уральских волейболисток.

«Тулица» в кризисе

В Туле командам тоже пришлось сыграть в «лотерею». «Тулице» удалось одержать победу в четырёх партиях и перевести борьбу в решающую партию. Но фортуна и здесь сыграла злую шутку с хозяйками площадки, позволив «Спарте» взять «золотой» сет.

Тульские волейболистки провалили начало первой партии, позволив нижегородской команде захватить инициативу. Пока хозяйки вкатывались в игру, соперницы набирали очки – 17:11. Лишь после гроссмейстерских замен Алексея Бабешина, когда на площадке появилась Ксения Лебёдкина и Вероника Архипова, «Тулице» удалось стабилизировать игру, а затем и вовсе догнать соперниц — 23:23. Но концовка осталась за девушками из Нижнего Новгорода.

Со второго сета игра хозяек преобразилась: всё та же Лебёдкина стала основным адресатом передач. Белорусская диагональная в этом матче творила какие-то чудеса, завершив встречу с показателем полезности «+22» — 29 набранных очков (21 атака, пять блоков и три эйса). Хозяйки минимизировали свои промахи и дали качество в нападении. Плюс на помощь пришли гостьи, раз за разом отправляя мячи за пределы площадки. Зацепиться «Спарта» могла в четвёртой партии, получив преимущество в несколько очков. Однако несколько шикарных сейвов Натальи Някиной, которые завершились результативными ударами, позволили тулячкам заработать брейковые мячи. А развязка наступила лишь в самой концовке, где на балансе «Тулица» забрала такой важный сет, гарантировав себе дополнительную партию.

Решающий сет определил, что в четвертьфинал отправится «Спарта». Причём хозяйки вели 14:11, билет в следующий этап уже был в руках у волейболисток Тулы, оставалось выиграть всего один мяч! Но этого не произошло, сработал джокер соперниц — Ангелина Емелина. Доигровщица сравняла счёт ударом от блока в аут, а затем принесла своей команде победу, подав навылет, – 17:15.

«Последние несколько матчей я беру весь удар за поражения на себя. Сегодня тоже с себя не снимаю ответственность, но всё же хочу обратиться к нашим игрокам. Каждому нужно покопаться в себе, сделать определённые выводы и идти вперёд, и тогда у нас всё обязательно получится», — Алексей Бабешин после матча выглядел расстроенным.

«Заречье» прервало пятисетовые мучения соперниц

Саратовский «Протон» и «Заречье-Одинцово» — единственная пара участниц 1/8 финала, в которой оба матча выиграла одна команда. Подмосковные волейболистки не стали испытывать судьбу, завершив ответную встречу в трёх партиях.

Они были впереди на протяжении практически всего второго матча.

В первой партии «Заречью» удалось уйти в отрыв на три очка со счёта 11:11. Мустафа Кылынч, который вёл игру в отсутствие приболевшего Юрия Маричева, попытался тайм-аутами вернуть саратовских волейболисток в игру, но это принесло лишь локальный успех. Саратовский клуб отыграл четыре сетбола, но после тайм-аута Константина Ушакова зареченки сразу завершили сет.

Вторая и третья партии закончились с одинаковым счётом – 25:22, отличался только рисунок игры. Во втором подмосковные волейболистки изначально доминировали. Ольга Бирюкова и Мария Халецкая были точны в своих атаках. В третьей партии, напротив, хозяйки стали поддавливать, но подмосковный клуб настиг соперниц в середине сета. Игра ушла на «больше-меньше», где стабильнее оказались гостьи.

Результаты вторых матчей 1/8 финала:

«Енисей» – «Уралочка-НТМК» — 0:3 (19:25, 19:25, 18:25). Первый матч — 3:1. «Золотой» сет — 15:12.

«Спарта» – «Тулица» — 1:3 (25:23, 17:25, 15:25, 23:25). Первый матч — 3:1. «Золотой» сет – 17:15.

«Заречье-Одинцово» – «Протон» — 3:0 (25:23, 25:22, 25:22). Первый матч — 3:2.

«Динамо» Краснодар – «Динамо-Метар» — 0:3 (15:25, 22:25, 26:28). Первый матч — 3:2.

В четвертьфинале победители сыграют с участниками «Финала четырёх» Кубка Легенд. Четвертьфинальные пары выглядят так:

«Динамо-Ак Барс» – «Заречье-Одинцово»;

«Локомотив» Калининград – «Енисей»;

«Ленинградка» – «Динамо-Метар»;

«Динамо» Москва – «Спарта».

Игры также пройдут по схеме из двух матчей с «золотым» сетом. Первые встречи состоятся 30 октября на поле команды с более низким по итогам чемпионата России — 2023/2024 рейтингом.