ВК «Зенит» обыграл «Енисей» в 7-м туре Суперлиги

Завершился матч 7-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Енисей» из Красноярска и «Зенит» (Санкт-Петербург). Игра закончилась со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:12, 25:21) в пользу санкт-петербургской команды.

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В следующем туре «Енисей» дома сразится с командой «Газпром-Югра» из Сургута. «Зенит» сыграет с кемеровским «Кузбассом» в Санкт-Петербурге.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.