Волейболистки США отказались играть с соперницами из-за трансгендера

В США женская волейбольная команда университета Невады отказалась выходить на матч против сборной государственного университета Сан-Хосе. Об этом сообщает Fox Sports.

Это произошло из-за присутствия в составе команды из Сан-Хосе трансгендера Блэйр Флеминг. Руководство учебного заведения из Невады настаивало на проведении встречи, но волейболистки отказались участвовать в игре.

«Мы требуем, чтобы наше право на безопасность и честную конкуренцию на площадке было соблюдено», — говорится в заявлении команды.

Университетская команда Невады стала пятым коллективном, отказавшимся от игры с соперницами из Сан-Хосе из-за Флеминг. Ранее аналогичным образом поступили команды университетов Южной Юты, штата Айдахо в Бойсе, Вайоминга и штата Юта.