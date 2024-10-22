В эти минуты в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России воронежский «Факел» встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:15 мск. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Полузащитник гостей Александр Ерохин на 44-й минуте открыл счёт в матче.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В Суперфинале предыдущего розыгрыша команда Сергея Семака обошла калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.