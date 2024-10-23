Волейболист Черейский рассказал, есть ли слабые места у казанского «Зенита»

Блокирующий «Зенита» из Санкт-Петербурга Денис Черейский рассказал о противостоянии с казанским «Зенитом». Команды встретятся 24 октября в рамках 9-го тура мужской Суперлиги.

«У каждой команды есть слабые места, есть отдельные игроки с какими-то слабыми сторонами – ими нужно уметь воспользоваться. Всё очень индивидуально, плюс все эти важные психологические факторы как стечение обстоятельств, настроение в отдельно взятый день. Да, это всё влияет на твою игру – ты всё равно человек, никуда от этого не денешься. В любом случае, Казань – очень серьезный соперник, из раза в раз они это доказывают – любой человек может выйти и переломить ход игры, если у кого-то на площадке что-то не заладится. У Алексея Игоревича очень рабочая команда, отлаженный механизм, который хочется сломать на площадке. Игры против фаворитов – совершенно другие, ты настраиваешься на них чуть иначе, заранее, за несколько дней. Смотришь их матчи, как они до вас с кем-то играют, анализируешь, настраиваешься, чтобы подойти в максимально готовом состоянии. А там, как говорил Пламен Константинов: «Бог волейбола улыбнётся тебе или не улыбнётся», — сказал Черейский в интервью Всероссийской федерации волейбола.