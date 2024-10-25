Карч Кирай назначен главным тренером мужской сборной США

Федерация волейбола США объявила о назначении 63-летнего Карча Кирая на должность главного тренера мужской национальной сборной. Контракт со специалистом рассчитан до домашней Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году.

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Последние 12 лет Кирай возглавлял женскую сборную США. Под его руководством команда выиграла полный комплект олимпийских медалей: бронзу в Рио-де-Жанейро в 2016-м, золото в Токио в 2020-м, серебро в Париже в 2024-м.

Кирай сменит на посту Джона Спироу, который возглавлял мужскую команду последние 12 лет. Спироу назначен президентом и генеральным директором федерации волейбола США.

Напомним, Карч Кирай трижды становился олимпийским чемпионом в качестве игрока. Он – единственный, кому удалось завоевать золото и в классическом волейболе (1984, 1988), и в пляжном (1996). Кирай назван лучшим волейболистом XX века по версии Международной федерации волейбола.