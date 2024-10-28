Губерниев: Федоровцева — самая талантливая волейболистка своего поколения

Телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что россиянка Арина Федоровцева является самой талантливой волейболисткой своего поколения.

Федоровцева с нынешнего сезона выступает за китайский «Шанхай». Контракт рассчитан до февраля 2025 года, после чего 20‑летная волейболистка вернётся в «Фенербахче». В первом официальном матче за китайскую команду россиянка набрала 20 очков и сделала 11 эйсов.

— Арина Федоровцева — лучшая волейболистка мира. Она играет в «Фенербахче» в основном составе большой команды. Она суперзвезда Турции, европейского и мирового волейбола. Сейчас в Китае сделали суперлигу по женскому волейболу, поехала поиграть туда. Я не удивлен тому, что она там зажигает. Я дружу с ее семьей, с ее великим отцом, олимпийским чемпионом. У нее есть родная сестра Маша, которая в основном составе нашей группы в художественной гимнастике. Арина — самая талантливая волейболистка своего поколения и едва ли не талант столетия, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Федоровцева в составе «Фенербахче» выиграла чемпионат и Кубок Турции.