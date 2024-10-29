Каракурт разругалась с тренером соперниц! «Гостевой» тур в женской Суперлиге

Даже несокрушимая Казань отдала сет аутсайдеру.

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В женской Суперлиге 7-й тур встряхнул тройку лидеров. «Локомотив» и «Ленинградка» потеряли очки, но смогли избежать поражений. А Казань проиграла первый сет в сезоне. Это первый тур, где все матчи остались за гостями.

Челябинск притормозил «Локомотив»

«Динамо-Метар» горячо приняло одного из лидеров чемпионата — калининградский «Локомотив». Челябинские волейболистки были в шаге от того, чтобы нанести первое поражение железнодорожницам. Напряжение держалось на протяжении всего матча, а в решающем сете в ход пошли даже карточки и вода.

Динамовки с первых розыгрышей показали вице-чемпионкам прошлого сезона, что матч не будет лёгкой прогулкой. «Локомотив» всю встречу был в роли отыгрывающихся. В первой партии «Динамо» владело инициативой от начала и до конца. Главным фактором успеха стал блок. Семь раз атака «Локо» упёрлась в стену из рук челябинских волейболисток.

Начало следующих двух партий шло по одинаковому сценарию – в равной борьбе. Но вот концовки получились разными. Второй сет уверенно забрали гостьи. У железнодорожниц заработала атака, особенно острые забеги Валерии Зайцевой, которые никак не получалось отловить уральским спортсменкам. Сами хозяйки в этом элементе просели, показав лишь 25% реализации. А вот третий сет остался за Челябинском — во многом благодаря Екатерине Гатиной. Доигровщица сначала отличилась в нападении, а затем на её подаче «Динамо» набрало четыре очка и вышло вперёд.

В четвёртой партии команды не отпускали друг друга до счёта 16:16, после чего гостьи первыми совершили рывок и перевели игру на тай-брейк. И там нервы сдали и у тех, и у других!

У «Локомотива» словно открылось второе дыхание – 4:0, 6:1. Да ещё и эмоции включились у Эбрар Каракурт, которая пыталась в свойственной ей манере завести себя и свою команду. Завести удалось, но ценой жёлтой карточки. Следом же судьи наградили «горчичником», а затем и дисквалификацией главного тренера «Динамо-Метар» Алексея Дешина. Наставник челябинского клуба разлил воду на площадке в знак протеста против действий Каракурт, за что и был удалён. Но это только разозлило хозяек и позволило им сравнять счёт – 11:11. Однако гостьи быстро развеяли интригу, а эйс Татьяны Дмитриевой поставил точку в напряжённой встрече.

«Мучились, но боролись»

«Заречье-Одинцово» после уверенной победы в прошлом туре над московским «Динамо» и матч с «Ленинградкой» начало весьма убедительно. Вновь отличный ритм подмосковной команде задавала связующая Ева Павлович Мори. Не только своим скоростными передачами, но и на подаче отличилась словенская волейболистка, исполнив три эйса. «Ленинградка» проиграла приём, нападение в первом сете тоже было удручающим, а в графе «блок» и вовсе значился прочерк. Это помогло хозяйкам легко забрать партию.

Петербуржским волейболисткам хватило перерыва между сетами, чтобы наладить игру и охладить пыл «Заречья». Продуктивно сработала замена Александра Кашина: Евгения Сикачёва усилила блок. Гостьи смогли сдержать Марию Халецкую. Диагональной в этой встрече удалось забить всего восемь мячей с 34 отданных ей передач. Ко всему прочему у «Ленинградки» наладился приём, что позволило поправить дела в атаке. Как итог — два сета подряд остались за командой из Санкт-Петербурга.

В четвёртой партии хозяйки наконец-то нашли свой игровой задор, к чему так призывал Константин Ушаков во время перерывов. У его подопечных получалось буквально всё. А в решающем отрезке болельщики увидели напряжённую борьбу, где команды не отпускали друг друга до самой концовки. Но всё-таки первыми до матчбола добрались гостьи и сразу же его реализовали.

«Мучились, но боролись. Всё хорошо, что хорошо кончается. Нам нужно два месяца, чтобы заиграть как надо. Примерно так, как играли в конце прошлого сезона, но ещё лучше. Думаю, к концу декабря мы будем так играть. У нас команда, в которой люди играют не за деньги, а как в футбольном «Спартаке» в своё время, за ромбик. И у нас играют за «Ленинградку». И когда надо, они достают то, чего и нет. К примеру, Гарелик весь матч не играла, а потом в одиночку выиграла пятую партию», — отметил Александр Кашин в послематчевом интервью.

Казань оступилась в Минске

Кто бы мог подумать, что именно «Минчанке» удастся сокрушить абсолютное превосходство Казани в чемпионате. Аутсайдер лиги первым забрал сет у лидера. Но на большее команду Ольги Пальчевской не хватило.

В дебюте встречи команды шли на равных до середины сета (15:15). Затем Надежда Смирнова и Дарья Бурак вывели «Минчанку» вперёд. Опытный наставник Казани Зоран Терзич сразу среагировал, взяв тайм-аут. Равная борьба продолжилась до конца сета, но в игре на балансе чуть лучше были хозяйки.

После такого холодного душа «Динамо-Ак Барс» включило режим «турбо» и забрало оставшиеся три сета, не дав минчанкам выйти за пределы 15 очков. «Минчанка» ничего не смогла сделать с нападением крайних игроков. Блок, который в первом сете и принёс шесть очков, в оставшихся сетах пропал. Атаки Елизаветы Лукьяновой и Брайелин Мартинес стали неразрешимой задачей для хозяек. Диагональная завершила встречу с показателем полезности «+12», реализовав 50% своих ударов. У доигровщицы цифры ещё выше: в нападении – 52% эффективности, три блока и эйс.

«Когда смотрели игры «Минчанки», говорили, что, несмотря на то что она проигрывала пять или шесть матчей, она выигрывала у «Протона», показывала очень хороший волейбол с теми, кто стоит в турнирной таблице высоко. Я был уверен, что и сегодня так будут играть. Но моя команда, надеюсь, научилась сегодня, что надо уважать соперника всегда, не смотря на то, на каком месте в турнирной таблице он находится. «Минчанка» показала в первой партии, что может хорошо играть, что у них есть хорошие волейболистки. Не могу сказать, что мы играли очень хорошо, но этого было достаточно, чтобы выиграть три партии», — комментарий Зорана Терзича после игры.

Что в остальных матчах

«Тулица» продолжает свою безвыигрышную серию, которая насчитывает уже шесть матчей. Всё, что удалось подопечным Алексея Бабешина, это забрать один сет. Очередным обидчиком тульских волейболисток стало краснодарское «Динамо». Южанкам удалось своей подачей расшатать приём хозяек, особенно хорошо это получилось сделать в решающие моменты в концовках партий.

В Нижнем Новгороде «Уралочка-НТМК» не испытала никаких трудностей в матче со «Спартой». Хозяйки провели всю встречу без основной доигровщицы Карины Симоновой. Заменившая её Алина Шикалова показала скромные 32% в атаке. Но и у других краёв реализация была не лучшей. Нижегородские волейболистки проиграли своим соперницам сетку: 9:12 на блоке и 27:41 – очки в нападении. Победа команды Михаила Карполя в трёх партиях.

«Протон» продолжает наступать на пятки тройке лидеров. В матче с красноярским «Енисеем» команда одержала очередную победу без ухода на тай-брейк. Саратовские волейболистки на протяжении всего матча контролировали ситуацию, оступившись лишь в третьей партии. Анастасия Азанова и Екатерина Геращенкова уже второй матч держат высокую планку результативности. У диагональной 19 набранных очков (все — в атаке, у доигровщицы – 22 (18 — в нападении, четыре — на блоке).

В Омске московскому «Динамо» потребовалась первая партия для раскачки, чтобы затем забрать матч с убедительным счётом, не выпустив хозяек за пределы 20 очков. У бело-голубых тоже роль первой скрипки осталась за диагональным игроком – Наталией Гончаровой. Капитан команды реализовала 42% своих ударов (15 мячей) и оформила четыре «чехла».

Все результаты матчей 7-го тура

«Тулица» – «Динамо» Краснодар – 1:3 (20:25, 25:13, 19:25, 19:25);

«Спарта» – «Уралочка-НТМК» – 0:3 (19:25, 20:25, 16:25);

«Енисей» – «Протон» — 1:3 (15:25, 17:25, 25:17, 18:25);

«Динамо-Метар» – «Локомотив» – 2:3 (25:23, 16:25, 25:22, 20:25, 11:15);

«Омичка» – «Динамо» – 1:3 (25:23, 15:25, 19:25, 18:25);

«Заречье-Одинцово» – «Ленинградка» – 2:3 (25:17, 21:25, 23:25, 25:16, 13:15);

«Минчанка» – «Динамо-Ак Барс» – 1:3 (26:24, 9:25, 15:25, 15:25).