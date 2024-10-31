ВК «Шанхай» Федоровцевой победил «Тяньцзинь» Фетисовой в чемпионате Китая

Во втором туре женского чемпионата Китая «Тяньцзинь», чьи цвета защищает Ирина Фетисова, принимал «Шанхай», за который выступает Арина Федоровцева. Матч завершился со счётом 3:2 (19:25, 26:24, 27:25, 15:25, 15:9) в пользу гостей.

© ВК «Шанхай Брайт Юбест»

Федоровцева набрала 26 очков, показав 45% реализации атак. Россиянка стала главным фактором победы команды в пятой партии — на её счету два эйса и 100% забитых мячей. В составе хозяек площадки весь матч провела Ирина Фетисова. На счету центральной блокирующей «Тяньцзиня» шесть очков.

Таким образом, «Шанхай» одержал вторую победу подряд, а для «Тяньцзиня» это первое поражение в чемпионате.