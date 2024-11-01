Российская связующая Лазарева пополнила состав турецкого «Вакыфбанка»

28-летняя российская связующая Екатерина Лазарева временно вошла в состав турецкого волейбольного клуба «Вакыфбанк», за который выступает Марина Маркова. Об это пресс-служба команды сообщила в своих социальных сетях.

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Лазарева заменит получившую травму Джансу Озбай. Основная связующая «Вакыфбанка» проходит лечение, которое продлится ещё три недели, после чего состоится повторная диагностика её здоровья. Россиянка призвана «сохранить качество тренировок» команды до возвращения Озбай.

В России Лазарева выступала за «Динамо-Ак Барс», краснодарское «Динамо», «Заречье-Одиноцово», «Приморочку», «Воронеж», «Липецк», «Сахалин». Сезон-2022/2023 провела во французском «Леваллуа». В 2021 году Екатерина входила в состав сборной России и выступала в Лиге наций.

Напомним, после 6-го тура Лиги Султанлар «Вакыфбанк» занимает пятое место в турнирной таблице.