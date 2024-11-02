«Белогорье» обыграло новосибирский «Локомотив» в первом матче 1/4 финала КР

Сегодня, 2 ноября, в Красноярске состоялся матч 1/4 финала Кубка России по волейболу, в котором встречались волейболисты «Белогорья» (Белгород) и команда из Новосибирска «Локомотив». Матч завершился со счётом 3:2 (17:25, 25:23, 25:23, 17:25, 7:25) в пользу «Белогорья».

Ранее красноярский «Енисей» обыграл «Кузбасс» из Кемерова. Игра завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:19) в пользу хозяев площадки.

В воскресенье, 3 ноября, состоятся два противостояния. Между собой сыграют динамовцы из Москвы и Соснового Бора, а в Санкт-Петербурге на площадку выйдут два «Зенита» — местный и казанский.