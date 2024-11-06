Волейболисты «Локомотива» обыграли «Урал»

Новосибирский «Локомотив» одержал победу над уфимским «Уралом» в матче 10‑го тура чемпионата России по волейболу.

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Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3–2 (23:25, 25:20, 25:14, 23:25, 15:13).

Команда Пламена Константинова победила в седьмом подряд матче, новосибирцы с 22 очками занимают второе место в турнирной таблице Суперлиги. «Урал» (20) располагается на пятой строчке.