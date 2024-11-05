«Ментальное здоровье дороже». Волейболист сборной Кубы уехал из России

Хавьер Консепсьон не смог адаптироваться в Нижнем Новгороде.

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Мужской чемпионат России по волейболу не добрался ещё и до экватора, а уже недосчитался одного из легионеров. Кубинский центральный блокирующий Хавьер Консепсьон покинул нижегородский АСК. Причиной кубинец назвал заботу о своём ментальном здоровье. Разбираемся, что же вызвало поспешный отъезд легионера.

Как Консепсьон оказался в России?

Центральный блокирующий уже давно выступает за сборную Кубы, но именно в этом сезоне он проявил себя особенно ярко. Кубинцы по итогам Лиги наций не смогли завоевать путёвку на Олимпиаду в Париж, но Консепсьон вошёл в десятку лучших блокирующих группового этапа. В среднем он ставил по два блока за матч и реализовывал 63% атак.

В клубной карьере при этом Хавьер никогда не выступал в больших командах. После отъезда с Кубы он провёл год в Аргентине, затем поиграл в Польше за крепкого середняка — «Ольштын». После этого Консепсьон перебрался во Францию, где три года выступал за «Пуатье». Сейчас этот клуб гремит на весь волейбольный мир, собирая аншлаги, потому что именно там решил продолжить карьеру Эрвен Нгапет, но ещё в прошлом сезоне об этой команде знали только волейбольные гики.

После выступления в Лиге наций новость о подписании контракта с АСК выглядела интригующе. В Нижнем Новгороде далеко не самый богатый клуб, но и Консепсьон не избалован вниманием топ-команд. Это подписание казалось идеальным симбиозом — кубинец мог яркой игрой привлечь внимание больших клубов, а нижегородцы были способны пошуметь в Суперлиге с помощью Консепсьона. Последнее исключать нельзя, но кубинца в команде уже нет.

Роковое стечение обстоятельств или финансы?

И старт сезона внушал оптимизм! АСК в первом же туре отобрал очко в Сосновом Бору у «Динамо-ЛО», а затем выдал солидный матч в Новосибирске, пусть и уступил 1:3. Кубинец не феерил, но выглядел очень прилично.

А затем всё сломалось. АСК накрыла эпидемия травм — выбыли из строя два связующих, закрывать позицию пришлось Захару Прыткову из молодёжной команды. Конечно, он очень старался, но центральные блокирующие оказались практически выключены из игры. Что ни говори, а это амплуа в волейболе больше всего зависит от пасующего. Эффективность игры Консепсьона заметно упала. Не улучшило ситуацию и подписание Александра Хайбулова, а вкупе с восемью поражениями подряд, тяжёлой логистикой и не лучшей погодой критическая масса довольно быстро накопилась. Кубинец загрустил.

«Наши пути сейчас расходятся. Это очень грустный момент для меня. Я ухожу, потому что думаю о ментальном здоровье. Думал, что это действительно может быть хороший сезон. Хочу пожелать удачи моим одноклубникам. Они в любом случае остаются моими товарищами», — заявил Консепсьон в прощальном интервью пресс-службе АСК.

Конечно, всё это понимали и в клубе. И даже при том, что вернулся в строй основной связующий Дмитрий Филиппов, и АСК, и Консепсьона можно понять; Ни для кого не секрет, что у нижегородцев есть финансовые проблемы, поэтому решение расстаться с кубинцем, возможно, наилучшее для всех сторон. Клуб снизит финансовую нагрузку, а игрок получит возможность перезагрузить карьеру.

Кстати, новый клуб Консепсьон уже нашёл. Теперь он будет выступать в чемпионате Ирана за клуб «Шахдаб». Сейчас эта команда идёт пятой в национальном первенстве. Ну а АСК наконец выиграл — в важнейшем матче удалось победить прямого конкурента — московский МГТУ. Нижегородский клуб вполне может побороться и за плей-офф, но для этого нужно, чтобы вернулись в строй все травмированные. Ну а кубинцу можно пожелать только удачи — его роман с чемпионатом России не сложился.